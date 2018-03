Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquece-se de filha bebé no metro após noite de bebedeira

Criança de apenas seis meses foi deixada numa estação dentro do carrinho de bebé.

12:05

Um homem de 26 anos deixou a filha de seis meses abandonada no carrinho de bebé numa estação de metro de Nova Iorque, na madrugada de domingo.



Segundo avança a imprensa local, Josh Perez, que mora no Bronx, esqueceu-se da filha após uma noitada de "bebedeira e consumo de drogas". Foi detido pela polícia e acusado de negligência.



Perez garante não se lembrar de muito. Sabe que entrou numa composição do metro nova-iorquino e, depois, teve de trocar de linha. Tudo o resto é uma incógnita para ele, que apenas se recorda de acordar noutra estação a 20 quilómetros de distância, já sem a filha.



Foi ele quem alertou a polícia para o alegado desaparecimento da filha.



A menina, com apenas seis meses, foi encontrada sozinha na estação por um cidadão anónimo depois das quatro da manhã, e mantida em boas mãos até à chegada das autoridades.



A criança foi, de seguida, conduzida ao hospital para se avaliar o seu estado de saúde.



A polícia está a investigar o caso e a analisar as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância da estação para perceber o que aconteceu.