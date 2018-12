Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esqueleto de homem com mais de 500 anos encontrado com botas em bom estado

Descoberta foi feita no rio Tamisa, em Inglaterra.

21:10

O esqueleto de um homem que viveu há cerca de 500 anos foi encontrado no rio Tamisa, em Inglaterra, com umas botas calçadas que ainda estavam em bom estado.



O calçado de couro é revestido com um material parecido com musgo que o torna mais resistente.



"Ao analisar as botas foi possível termos uma perspetiva fascinante da vida diária de um homem que viveu há 500 anos. Ajudaram-nos a entender melhor como terá feito a sua vida em condições tão difíceis, mas também como pode ter morrido. Foi um privilégio poder estudar algo tão raro e pessoal", disse Beth Richardson, que lidera o estudo MOLA Headland, à CNN.



Ainda de acordo com a CNN, o homem será um pescador ou marinheiro por causa de uma análise feita aos dentes.