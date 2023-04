Esqueleto de T-Rex vendido por 5,5 mil milhões de euros em leilão na Suíça

O esqueleto de um T-Rex gigante, uma criatura que percorreu o planeta Terra há 67 milhões de anos, foi vendido por cerca 5,5 milhões de euros. Segundo a Reuters, o valor foi menor do que o esperado. O leilão aconteceu em Zurique, na terça-feira.O artefacto mede 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento, TRX-293 TRINITY é um esqueleto composto por 293 ossos de três T-Rexs diferentes encontrados, entre 2008 e 2023, nos estados norte-americanos de Montana e Wyoming.Um comprador anónimo ofereceu cerca de 4,8 milhões de euros, menos do que a estimativa (que era entre 5 e 8 mil milhões de euros). O preço final foi de 5,5 mil milhões de euros, incluindo as taxas do leilão.Foi a primeira vez na Europa e a terceira vez a nível mundial que um esqueleto T-Rex "inteiro e de qualidade excepcional" foi oferecido em leilão, disse a Koller, a maior casa de leilões da Suíça, numa declaração à Reuters.Mais de metade dos ossos do esqueleto são originais. Os restantes são substitutos feitos de gesso e moldes de resina epoxídica.Dois outros modelos de T-Rex, descobertos na América do Norte, foram vendidos por 7,6 milhões de euros e 28 milhões de euros, em 1998 e 2020.