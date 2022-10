Um ‘apagão’ que afetou 1953 pessoas no estado do Oregon, EUA, foi causado por um minúsculo culpado: um esquilo. A Portland General Electric informou que os consumidores ficaram sem energia durante duas horas e que o animal foi o culpado pela interrupção, não tendo sido claras as circunstâncias do ‘delito’.



Já em setembro, dez mil clientes ficaram sem luz, quando o animal entrou em contacto com o equipamento da estação de distribuição de energia.