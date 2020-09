Está à procura de um dinossauro? O esqueleto de um Tiranossauro vai estar à venda

O esqueleto de um Tiranossauro com 67 milhões de anos está a venda por um preço que se estima que rondará os 6-8 milhões de dólares (ou seja, aproximadamente 5 a 7 milhões de euros). É um dos esqueletos mais completos do mundo e vai estar em exposição na Christie's New York, uma casa de leilões em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, antes de ser leiloado.



Este exemplar de Tiranossauro, que está a ser estudado há 20 anos, tem cerca de quatro metros de altura e 12 de comprimento, incluindo a cauda, e é composto por 188 ossos.