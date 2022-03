"Esta é a nossa expressão de luta": Homem já percorreu 150 quilómetros pelas ruas de Kiev desde o início da guerra

Nikolai Plyuyko, Volodimir Shymko e Konstantin Bondarev percorriam as ruas Kiev, a capital ucraniana, já antes da invasão russa. Com o detonar da guerra, os hábitos dos três homens permanecem os mesmos. Plyuyko, de 75 anos, diz, ao The Guardian, que ao correr todos os dias consegue "animar" as pessoas por quem passa. "Eu digo-lhes que nós vamos vencer, que só precisamos de passar isto", disse.

Nas últimas duas semanas, Nikolai Plyuyko, conhecido na cidade como "uncle Kolya", percorreu cerca de 150 quilómetros. Mesmo sob ataques russos, o antigo engenheiro e ex-combatente do exército soviético, sai de casa para correr e, ultimamente, para ajudar outras pessoas mais vulneráveis ao levar-lhes bens essenciais.

"Eu quero mostrar que somos uma nação corajosa e que não temos medo", refere Plyuyko.

Volodimir Shymko, ex-engenheiro de 67 anos, também espera que as corridas "alegrem" os vizinhos. A filha e o neto fugiram para uma parte da Ucrânia que se encontra sobre ataques russos, diz que está "bastante preocupado com eles" mas admite que só uma coisa o faria parar de correr, "se alguém disparasse contra mim múltiplas vezes".

Shymko já realizou 40 maratonas pela Ucrânia e por outros países europeus, só na última semana percorreu 32 quilómetros.

Konstantin Bondarev, de 61 anos, é o mais novo dos três e vive com a esposa e dois amigos. O homem sente que correr "faz com que as coisas pareçam muito mais fáceis durante tempos tão turbulentos". Desde o primeiro dia de invasão, percorreu 73 quilómetros.

Através da aplicação de fitness Strava, utilizada pelos três, os atletas conseguem verificar as rotas de outros, permitindo-lhes verificar se amigos continuam vivos.

Enquanto a maior parte da população ainda em território ucraniano se refugia em abrigos e tenta não sair de casa, este grupo de homens mais velhos, que não pode lutar na frente militar, decide continuar o percurso de corrida. "É importante para as pessoas mostrar que estamos vivos e fortes. Esta é a nossa expressão de luta" declara Bondarev.