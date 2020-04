Esta noite tem uma boa razão para ir à janela e olhar para o céu. Vem aí uma lua 'cor-de-rosa'

Observatório Astronómico de Lisboa. O instante da fase de Lua Cheia vai ocorrer no dia 8 de abril às 03h35 horas e o instante da presença da Lua no perigeu ocorre no dia anterior a 7 de abril às 18h08 horas, onde a Lua estará a uma distância de aproximadamente de 356 906,557 km da Terra, informa o

A melhor altura para observar esta 'Super Lua Cheia', será no momento do nascimento da lua, em que ela aparece no horizonte, ou seja, no dia 7 de abril em Lisboa pelas 19h32, Porto pelas 19h30, Coimbra pelas 19h29, Funchal pelas 20h03 e Ponta Delgada pelas 19h41, refere o OAL.

Prepare-se para ver uma Super Lua Cheia 'cor de rosa' esta noite a iluminar o céu.Os meteorologistas esperam que o fenómeno da Super Lua, que ocorre todos os anos, seja ainda mais brilhante esta noite e que a lua pareça muito maior, devido à sua proximidade da Terra, céu limpo e também à redução de poluição no ar, causada pelo isolamento após a pandemia de coronavírus, de acordo com o Daily Mail.No entanto a lua não vai estar de facto cor de rosa, dado que o termo teve origem entre nativos americanos, que se referiam à altura do ano em que uma flor dessa tonalidade desabrocha, nos EUA, e coincide com o fenómeno.Quando a lua nascer terá uma tonalidade laranja, vai parecer 14% maior e 30% mais brilhante. Em tempos de pandemia, esta é uma boa razão para ir à janela olhar para o céu.