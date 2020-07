"Esta terrível praga da China": Donald Trump diz que EUA estão a recuperar do vírus

Depois de ter sido criticado por, na abertura das celebrações do Dia da Independência, ter feito pouca ou nenhuma referência à pandemia do novo coronavírus, que nos EUA bateu o recorde de infetados no dia anterior, Donald Trump ‘redimiu-se’ na mensagem oficial que deixou este domingo aos norte-americanos.









Num discurso otimista, Trump declarou que o país “está a recuperar e vai voltar maior do que alguma vez foi”, depois da pandemia de Covid-19, que o presidente dos EUA descreveu como “a terrível praga da China”, numa mensagem divulgada nas redes sociais, a propósito do feriado que celebra a independência do país. “A Melania e eu queremos desejar a todos no nosso grande país um 4 de julho muito, muito feliz. É um dia que celebra muitas coisas, mas mais do que qualquer uma, celebra a liberdade”, disse.

Trump afirmou que, “há quatro meses”, o país “batia recordes na taxa de desemprego, na taxa de emprego, na bolsa” e no crescimento da economia. “Estávamos melhor do que qualquer país alguma vez esteve na História”, sustentou no vídeo com cerca de um minuto de duração. “Estamos perto de ultrapassar [a doença]. O nosso país está a voltar, os números de emprego são fantásticos. Há muita coisa a acontecer que as pessoas ainda não veem, mas vão ver nos próximos meses”, anunciou, sem, no entanto, revelar o que os norte-americanos podem esperar, numa altura em que a pandemia de coronavírus não dá mostras de abrandar. “Estamos a caminho de uma vitória tremenda, que vai acontecer e vai acontecer em grande. O nosso país vai ser maior do que nunca”, finalizou, piscando o olho à reeleição.





No discurso que fez no relvado da Casa Branca, Donald Trump voltou a culpar a China pelo novo coronavírus, mas minimizou os efeitos da pandemia nos EUA. “Testámos cerca de 40 milhões de pessoas. E ao fazer isso identificamos casos, 99% dos quais são completamente inofensivos”, acrescentou o presidente, sem no entanto explicar como chegou a estes números.



Rapper Kanye West anuncia candidatura à Presidência

O rapper norte-americano Kanye West anunciou ontem que vai entrar na corrida às presidenciais. "Temos de concretizar a promessa da América confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro", escreveu. Kanye, apoiante de Trump, torna-se assim potencial rival. Kim Kardashian, e o bilionário Elon Musk manifestaram apoio.



Donald Trump desvalorizou os efeitos da pandemia de Covid-19 nos EUA, que já matou cerca de 130 mil norte-americanos.O presidente dos EUA referiu o "segredo, engano e encobrimento da China" e exigiu que o país fosse "totalmente responsabilizado" pela Covid-19.Contrariando todos os especialistas e investigadores, Trump prometeu "um tratamento e uma vacina muito antes do final do ano". As presidenciais têm data marcada para 4 de novembro.