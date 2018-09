Estação de metro destruída pelo 11 de setembro reabre 17 anos depois

Dezassete anos depois, a estação de Cortlandt Street, que ficou destruída no ataque terrorista do 11 de setembro, foi reaberta ao público.O anúncio foi feito no sábado através do twitter da rede de metros de Nova Iorque onde foi revelado o novo nome da estação: "WTC Cortlandt".

The new WTC Cortlandt station on the 1 line is now open to the public. It’s fully accessible, has fewer columns for easier customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w