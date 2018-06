Estação de metro em Londres evacuada e encerrada após explosão

Uma "pequena explosão" levou à evacuação da estação de metro Southgate, em Londres, esta terça-feira à noite. A polícia foi chamada pelas 19h03 devido a relatos de uma explosão e pessoas a correr na estação em causa.



As autoridades mantém-se no local e a estação foi fechada.



Investigação determinará o motivo para a explosão. Para já não há registo de feridos.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by <a href="https://twitter.com/Ldn_Ambulance?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ldn_Ambulance</a>.<br><br>No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow <a href="https://twitter.com/BTP?ref_src=twsrc%5Etfw">@BTP</a> and <a href="https://twitter.com/metpoliceuk?ref_src=twsrc%5Etfw">@metpoliceuk</a>.</p>— BTP (@BTP) <a href="https://twitter.com/BTP/status/1009155181068636167?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de junho de 2018</a></blockquote>

Em atualização