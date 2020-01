Temperaturas voltam a subir na Austrália e vento forte não ajuda bombeiros

O Governo do estado australiano de Victoria anunciou esta quarta-feira a ampliação por pelo menos 48 horas da declaração de desastre perante o possível agravamento das condições climatéricas nos fogos na região.

"É sempre difícil antecipar como serão os desafios dos próximos dias, mas com tantos fogos ativos, com uma frente de fogo tão grande, com temperaturas mais elevadas e mais ventos fortes esperados, há todas as razões para pensar que poderemos ter mais fogos hoje", disse o chefe do Governo estadual, Daniel Andrews.





O vento forte é forte e as altas temperaturas dificultam o trabalho dos bombeiros que há vários dias lutam para travar as chamas que estão a devastar a Austrália.

"Este é um desafio realmente significativo para nós. Que não vamos subestimar. Não alargamos o estado de desastre de forma leviana. Fazemo-lo porque acreditamos que isso salvará vidas, o que é, afinal, o mais importante", explicou em declarações aos jornalistas.