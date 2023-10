Estado australiano de Vitória aprova lei que proíbe saudação nazi

O estado australiano de Vitória aprovou um projeto de lei para proibir a saudação nazi, prevendo multas pesadas e penas de prisão até um ano, uma resposta ao aumento de agressões antissemitas no país.

"Gostaria que não fosse necessário promulgar estas novas leis, mas faremos sempre o que for necessário para combater o ódio, o antissemitismo e o racismo", declarou, na terça-feira à noite, a líder do governo do estado de Vitória, Jacinta Allan, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

A lei vai entrar em vigor no fim de semana e impor uma pena máxima de 12 meses de prisão e uma multa de 23 mil dólares australianos (13.842 euros), ou as duas penas combinadas, de acordo com o 'site' do parlamento estadual.