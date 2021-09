Estado brasileiro condenado por violar direitos de indígenas durante ditadura militar

A justiça brasileira condenou o Estado, a Fundação Nacional do Índio e o Governo de Minas Gerais por violações dos direitos humanos e civis do povo indígena Krenak, obrigado a confinamento num campo de concentração na ditadura militar.

A decisão foi ditada no início desta semana pela juíza Anna Gonçalves, da 14ª Vara Federal da Secção Judiciária de Minas Gerais, na qual acolheu parcialmente o pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) numa ação civil pública em favor do povo Krenak.

De acordo com a justiça de Minas Gerais, em causa estão diversas violações dos direitos daquele povo nativo "durante o funcionamento do Reformatório Agrícola Indígena Krenak, instalado no município de Resplendor, pela criação e atuação da Guarda Rural Indígena (GRIN), ambos no ano de 1969, sucedidos pelo confinamento dos índios na Fazenda Guarani, no município de Carmésia, em 1972".