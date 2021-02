Estado brasileiro da Bahia decreta recolher obrigatório para conter pandemia

O estado brasileiro da Bahia, o quarto mais populoso do país com 15 milhões de habitantes, decretou um recolher obrigatório para conter a propagação do novo coronavírus.

A partir de próxima sexta-feira é imposto recolher obrigatório entre as 22h00 (01h00 em Lisboa) e as 05h00 (08h00 em Lisboa).

O governo regional informou que o movimento de pessoas será restrito e determinou o encerramento de serviços não essenciais durante sete dias à noite, com exceção das regiões de Irecé e Jacobina, as únicas no estado que reduziram o número de ocupações de unidades de cuidados intensivos (UCI).