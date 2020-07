Estado brasileiro de São Paulo contabiliza mais de 500 mil infetados com coronavírus

O estado brasileiro de São Paulo, o mais atingido no país pela pandemia, já ultrapassou os 500 mil infetados pelo coronavírus. O número foi avançado esta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde paulista no novo boletim diário sobre a pandemia.

De acordo com esse boletim, São Paulo tinha nesse dia 514.197 pessoas infetadas pelo vírus. O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil foi exatamente em São Paulo, o de um empresário de 61 anos que tinha feito uma viagem de negócios à Itália e foi diagnosticado com Covid-19 no dia 26 de Fevereiro, tendo-se no entanto recuperado totalmente da doença.

O número de paulistas mortos pela Covid-19 também é gigantesco, de acordo com os dados avançados pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Até esta quarta-feira, a Covid-19 já tinha provocado a morte de 22.389 pessoas em todo o território do estado de São Paulo.

Se fosse um país, o estado de São Paulo seria o quinto do mundo com mais casos de Coronavírus, atrás apenas de EUA, do próprio Brasil, da Índia e da Rússia. Até esta quinta-feira, o Brasil já tinha mais de 2,5 milhões de pessoas infetadas com coronavírus, mais de 90 mil das quais morreram devido a complicações provocadas pela doença.