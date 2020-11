Estado brasileiro de São Paulo passa das 40 mil mortes por Covid-19

O estado brasileiro de São Paulo, o mais atingido pela pandemia de coronavírus no país, ultrapassou esta quinta-feira a marca das 40 mil pessoas mortas pela Covid-19, a doença provocada por aquele vírus. A informação foi dada à imprensa pelo secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn.Segundo os dados avançados pelo secretário, o último balanço consolidado pela sua pasta regista um total de 40.202 óbitos decorrentes de complicações associadas ao Coronavírus nos 645 municípios do estado de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes.Apesar da dramaticidade do exagerado número de vítimas perdidas para a Covid-19, São Paulo, que já chegou a responder pela esmagadora maioria das mortes por Covid-19 no Brasil, apresenta hoje um quadro de estabilidade, com uma acentuada queda de novas infecções e de novos óbitos que já se prolonga há algumas semanas.Em relação ao número de infectados desde o início da pandemia, que teve o primeiro caso no país exactamente em São Paulo no dia 26 de fevereiro, os números também são assustadores mas estão igualmente em queda. Não obstante essa melhoria no quadro de propagação da doença, o estado paulista atingiu esta quinta-feira a marca de 1.156652 pessoas infectadas pelo Coronavírus.Ainda de acordo com Gorinchteyn, o número de internamentos em UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo, dá bem um retrato de que a pandemia, longe de ter acabado, está no entanto sob controle. Ele avançou que a média de doentes internados em UTIs no estado é de 41,2% da capacidade hospitalar, e de 45% na região metropolitana da capital, a cidade de São Paulo, em ambos os casos a menor dos últimos meses.No Brasil todo, de acordo com o relatório do consórcio de veículos de imprensa formado para monitorizar a pandemia divulgado às 13 horas desta quinta-feira, 16 horas em Lisboa, o país já registou 163,5 mil mortes por Covid-19. Já o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia de Coronavírus já tinha superado a essa hora a assustadora marca de 5,7 milhões.