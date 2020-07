Estado brasileiro de São Paulo ultrapassa as 20 mil mortes por Covid-19

O coronavírus já matou mais de vinte mil pessoas no estado brasileiro de São Paulo, o mais populoso do país e também o mais atingido pela pandemia. A triste marca de 20 mil vidas irremediavelmente interrompidas foi atingida no final desta terça-feira, se acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Segundo o boletim do dia divulgado pelo órgão regional, a essa hora o estado de São Paulo registava 20.171 mortes por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Só nesse dia, ainda de acordo com números divulgados pela secretaria, 383 pessoas tinham perdido a vida em 24 horas no território paulista devido a essa terrível doença.

Também no último período de 24 horas, São Paulo tinha registado mais 6235 infeções pelo coronavírus, um número considerado estável mas ainda muito elevado. Com esses novos contágios, o estado de São Paulo tinha atingido esta terça-feira o impressionante número de 422.669 pessoas infetadas com o coronavírus.

A pandemia, que teve o seu primeiro caso oficialmente confirmado em São Paulo dia 26 de Fevereiro e a primeira morte, também na capital paulista, em 17 de Março, apresenta neste momento fortes variações no território paulista, dependendo da região. Enquanto na capital, a cidade de São Paulo, e cidades limítrofes se atingiu uma estabilização no aumento de novos casos e de novas mortes, no interior do estado há uma verdadeira explosão de contágios e de óbitos, que anula a redução alcançada nas maiores cidades.

Com isso, os números do estado de São Paulo como um todo continuam muito altos, tendo-se chegado a 50 dias consecutivos com mais de 200 mortes por dia, fazendo com que uma de cada quatro mortes pela Covid-19 em todo o Brasil tenha ocorrido no estado paulista. No Brasil, o número oficial de mortes pelo coronavírus chegou esta quarta-feira a 81.628, e o de infetados a 2.167.988, mantendo o país no segundo lugar no mundo tanto em óbitos quanto em infeções, só atrás dos Estados Unidos.