Estado brasileiro do Amazonas pede reforço policial após onda de ataques

O Governo do estado brasileiro do Amazonas solicitou o envio de agentes da Força Nacional, órgão de elite da polícia do país, para reforçar a segurança na região em meio a uma onda de ataques de grupos criminosos.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou esta segunda-feira que pediu ao Governo central um reforço policial para "combater atos de vandalismo registados nas últimas horas" na capital do estado, a cidade de Manaus.

Criminosos incendiaram uma ambulância, um prédio de um sindicato e queimaram uma caixa multibanco. Eles também dispararam contra uma esquadra da polícia no centro da cidade, onde houve troca de tiros com os agentes de segurança.