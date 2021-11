Estado de São Paulo no Brasil não regista mortes por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia

Não foi registada nenhuma morte por Covid-19 esta segunda-feira no estado de São Paulo, no Brasil. Esta é a primeira vez que o estado brasileiro não contabiliza mortes desde o início da pandemia.

Por norma às segundas-feiras os números costumam diminuir devido às logísticas de fim-de-semana das equipas que trabalham para registar o número de mortes e casos de contágio. Contudo, esta é a primeira vez que não há mortes por Covid-19 em 24 horas.

A média móvel diária de mortes, que tem em consideração os registos nos últimos sete dias, está atualmente em 73. O estado mantém há 28 dias seguidos a média móvel de mortes abaixo de 100.



A cidade de São Paulo registou no domingo uma média móvel de 11 mortes por dia, no mesmo dia em que a capital do Brasil não teve mortes por Covid-19.



O número de mortes por Covid-19 atingiu um nível alarmante no Brasil. No pior momento da pandemia, em abril deste ano, São Paulo chegou a registrar 890 mortes em média por dia. Nessa altura a BBC Brasil chegou a avançar que o país concentrava um terço das mortes diárias por Covid-19 no mundo.