Estado de saúde de Boris Johnson melhora após duas noites nos Cuidados Intensivos

O estado de saúde do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a melhorar após duas noites de internamento nos Cuidados Intensivos.Segundo avança o ministro das Finanças Rishi Sunak, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus e internado depois de ter estado dez dias em casa, "já se senta na cama e interage com a equipa médica".