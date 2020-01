Estado do Rio de Janeiro condenado a pagar 644 mil euros a tenista Novak Djokovic

O estado brasileiro do Rio de Janeiro foi condenado a pagar três milhões de reais (644 mil euros) ao tenista Novak Djokovic por uma partida de exibição para a qual foi contratado, sem que recebesse a totalidade do pagamento.

A decisão a favor do sérvio, atual número dois no 'ranking' mundial da ATP, foi proferida na semana passada por um tribunal do Rio de Janeiro e publicada hoje pelo Tribunal de Justiça daquele estado.

De acordo com a decisão da juíza Mirela Erbisti, além dos três milhões de reais que o Governo regional do Rio de Janeiro deve ao tenista, deverão ser pagos os respetivos juros, a correção monetária pelos quase sete anos de atraso no pagamento e 5% adicionais referentes a honorários dos advogados.