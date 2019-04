Estado Islâmico reivindica ataque a prédios do Governo em Cabul

Ataque lançado no sábado terminou com todos os bombistas suicidas mortos.

Por Lusa | 14:31

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (IS) reivindicou este domingo o ataque lançado sábado por homens-bomba contra prédios do Governo no centro de Cabul, que matou várias pessoas.

Quatro 'jihadistas' atiraram explosivos perto do Ministério do Trabalho antes de entrar e "confrontar as forças de segurança afegãs com metralhadoras e granadas por várias horas", afirmou este domingo o grupo em comunicado.

O ataque lançado no sábado terminou com todos os bombistas suicidas mortos, segundo informações avançadas pelo Ministério do Interior no Twitter.