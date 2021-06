Estado Islâmico reivindica ataque contra miniautocarros na capital afegã

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) reivindicou este domingo os ataques contra dois miniautocarros num bairro xiita no oeste de Cabul, capital do Afeganistão, em que pelo menos sete pessoas morreram e seis ficaram feridas.

Num comunicado divulgado no final do dia de sábado, o EI disse que os seus operacionais explodiram dois miniautocarros que transportavam "xiitas descrentes", com recurso a bombas.

A colocação de bombas em carros presos no trânsito caótico de Cabul tem sido a mais nova arma utilizada pelos grupos terroristas para aterrorizarem os afegãos nesta nação cada vez mais sem lei, segundo a Associated Press (AP).