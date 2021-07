Estado maltês culpado por morte de jornalista

Uma investigação independente concluiu que o Estado maltês foi parcialmente responsável pelo assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia, em 2017. Num relatório explosivo, os investigadores apontam o dedo ao governo do antigo primeiro-ministro Joseph Muscat, acusado de "fomentar uma cultura de impunidade" no país que levou ao assassinato da prestigiada jornalista de investigação.O relatório, esta quinta-feira divulgado, acusa ainda as autoridades maltesas de "não reconhecerem os riscos" para a vida da jornalista, várias vezes ameaçada de morte, e de não terem tomado quaisquer medidas para a proteger.Daphne Caruana Galizia, de 53 anos, foi morta na explosão de uma bomba colocada debaixo da sua viatura em outubro de 2017. O alegado mandante do crime, o empresário Yorgen Fenech, aguarda julgamento.