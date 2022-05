Estados-membros da União Europeia têm de assumir mais responsabilidades na defesa, diz Borrell

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, disse esta quarta-feira que a Europa tem de assumir "maiores responsabilidades" na sua própria segurança e os Estados-membros devem aumentar as suas capacidades de defesa.

Na apresentação de uma comunicação sobre as lacunas do investimento na defesa da União Europeia (UE) e de propostas de medidas e ações necessárias para as compensar, Borrell comentou que, ao longo das últimas décadas, "os europeus estiveram confortáveis sob o 'guarda-chuva' dos Estados Unidos e da NATO" e admitiu que tal levou os países do bloco comunitário a ganharem "uma certa sensação de conforto" que contribuiu para um desinvestimento em defesa, que urge agora compensar.

"A mensagem de hoje é que temos de fazer mais. Esta comunicação é um apelo para o reforço das capacidades de defesa dos Estados-membros", declarou o chefe da diplomacia europeia, lembrando que esta é uma competência que continua a ser nacional, pelo que cabe aos 27 darem os passos necessários, e em conjunto, com o apoio de Bruxelas.