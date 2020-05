Estados Unidos acreditam que China escondeu coronavírus para conseguir máximo de artigos médicos possíveis

A China terá escondido a gravidade do surto de coronavírus no seu próprio país para conseguir chegar ao máximo de produtos médicos para enfrentar a pandemia.Um relatório de uma agência de segurança norte-americana divulgado pela AP refere que os líderes chineses terão "escondido de forma intencional a gravidade" do vírus.Segundo o mesmo relatório, a China aproveitou a fase inicial do surto para se munir de produtos médicos e material para reduzir o impacto do surto.

