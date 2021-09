Os Estados Unidos admitem ter falhado e pedem desculpa pelo “erro trágico” que foi o ataque de drone que matou 10 civis, entre os quais sete crianças, em Cabul, Afeganistão, a 29 de agosto. “Este ataque foi realizado com a convicção de que evitaria uma ameaça iminente às nossas forças, mas foi um erro e peço sinceras desculpas”, disse sexta-feira, no Pentágono, o general Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos EUA.









Na altura, os Estados Unidos disseram ter atingido um carro onde seguiam terroristas do Daesh que preparavam um ataque contra o Aeroporto de Cabul.