Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

O presidente da Turquia, Erdogan, e o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, chegaram esta quinta-feira a um acordo para suspender a incursão das tropas turcas no norte da Síria. A Turquia concordou em parar a ação militar contra a comunidade de Kobani.O vice-presidente dos Estados Unidos, anunciou esta quinta-feira que houve um acordo para o "cessar-fogo na Síria". Pence sublinhou que as operações militares vão parar durante 120 horas para permitir que a organização armada curda, YPG, abandone as áreas afetadas. O vice-presidente dos EUA anunciou ter garantias do recuo por parte das mílicias curdas."Parte do nosso entendimento é que, com a implementação do cessar-fogo, os Estados Unidos não imponham mais sanções à Turquia", referiu Mike Pence.O presidente dos EUA, Donald Trump, já tweetou: "Boas notícias da Turquia".