Estados Unidos anunciam acordo comercial com 12 países asiáticos

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta segunda-feira que 12 países asiáticos aderiram a um novo tratado comercial que, segundo a Casa Branca, vai estreitar as relações entre Washington e as economias da região.

De acordo com a Administração dos Estados Unidos, o acordo vai favorecer sobretudo os setores ligados ao abastecimento das cadeias de produção, material informático e componentes digitais promovendo as energias limpas e reforçando as medidas contra as práticas de corrupção.

Os signatários do Indo-Pacific Economic Framework são a Austrália, o Bornéu, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e o Vietname.

Em conjunto com os Estados Unidos, o grupo representa 40% do Produtor Interno Bruto (PIB) mundial.

Na declaração conjunta divulgada, os países signatários afirmam que o novo pacto vai ajudar cada um dos Estados a fortalecer as próprias economias internas de cada país face aos efeitos provocados pela pandemia de SARS CoV-2 e à nova invasão da Rússia na Ucrânia.

De acordo com a Associated Press, analistas mais críticos afirmam que a nova estrutura tem falhas porque não oferece incentivos aos parceiros como a redução de tarifas o maior acesso ao mercado dos Estados Unidos.

O presidente norte-americano, Joe Biden, encontra-se no Japão, onde se encontrou com o primeiro-ministro Fumio Kishida.