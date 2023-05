Estados Unidos anunciam novo pacote de ajuda militar à Ucrânia para defesa aérea

Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feira uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros), em particular para reforçar a defesa aérea do país contra a Rússia.

O Pentágono diz que esta nova ajuda reflete "a determinação dos Estados Unidos de continuar a apoiar a Ucrânia, fornecendo-lhe recursos cruciais de curto prazo, como sistemas de defesa aérea e munições", ao mesmo tempo em que fortalece sua capacidade de se defender "a longo prazo".

Neste novo pacote de ajuda, Washington substitui a entrega de material militar por financiamento para compra de armamento, para preservar as reservas de meios de defesa norte-americanos.