Estados Unidos anunciam sanções à Turquia por compra de sistema de defesa russo

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou esta segunda-feira sanções à agência governamental turca responsável pela compra de material militar, por causa da aquisição do sistema de defesa aérea russo S-400.

"As medidas tomadas hoje sinalizam claramente que os Estados Unidos (...) não irão tolerar transações com os setores de defesa e inteligência russos", disse o chefe da diplomacia dos EUA, num comunicado.

A decisão ocorre num momento delicado das relações entre Washington e Ancara, com os Estados Unidos a condenarem a Turquia pela compra do sistema de defesa antimísseis S-400, bem como pelas ações turcas na Síria, o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão e o conflito com a Grécia no Mediterrâneo Oriental.

Os Estados Unidos já tinham expulsado a Turquia do seu programa de desenvolvimento e treino de aviões de caça F-35, mas não tinham tomado medidas adicionais, apesar dos alertas persistentes de oficiais norte-americanos que há muito se queixam da compra do S-400, explicando que ele é incompatível com o equipamento da NATO e constitui uma ameaça potencial à segurança dos aliados.

"Os Estados Unidos deixaram claro para a Turquia, ao mais alto nível e em várias ocasiões, que a compra do sistema S-400 colocaria em risco a segurança da tecnologia e do pessoal militar dos EUA e forneceria meios para o setor de defesa da Rússia, bem como o acesso russo às forças armadas turcas", disse Mike Pompeo.

"A Turquia, no entanto, decidiu prosseguir com a aquisição e teste do S-400, apesar da disponibilidade de sistemas alternativos e interoperáveis da NATO", acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA.

"Peço à Turquia para resolver o problema do S-400 imediatamente, em coordenação com os Estados Unidos", disse Pompeo no comunicado, lembrando que a "Turquia é um aliado valioso e um importante parceiro de segurança regional para os Estados Unidos".

As sanções têm como alvo a agência de compras militares do país, através do seu chefe, Ismail Demir, e de três outros altos funcionários.

As sanções ditam que ficam bloqueados quaisquer ativos que os quatro funcionários possam ter sob jurisdição dos EUA e impedem a sua entrada nos EUA, para além de proibirem a maioria das licenças de exportação, empréstimos e créditos para a agência de compra de armas.

O Governo dos EUA adiou a imposição de sanções punitivas fora do programa de aviões de caça por alguns meses, em parte para dar às autoridades turcas tempo para reconsiderar a sua execução.

No entanto, nos últimos meses, a Turquia avançou com os testes do sistema, atraindo críticas do Congresso norte-americano que exige que as sanções sejam impostas de acordo com a Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções (CAATSA, na sigla em inglês), que impõe sanções para transações consideradas prejudiciais aos interesses dos EUA.

As sanções - que ocorrem apenas um mês e meio antes do Presidente eleito, Joe Biden, assumir o cargo - representam um dilema potencial para o futuro Governo democrata, que se tem mostrado contra a decisão turca de comprar equipamento militar russo, mas pretende restabelecer relações mais próximas com Ancara.

A Turquia alega que foi forçada a comprar o sistema russo porque os Estados Unidos se recusaram a vender mísseis Patriot de fabrico americano.