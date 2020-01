Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira novas sanções económicas ao Irão como retaliação ao ataque realizado às bases norte-americanas no Iraque.Oito autoridades iranianas foram penalizadas, bem como os maiores produtores de aço, ferro e cobre, anunciou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.Os norte-americanos aplicaram ainda novas sanções a Cuba, proibindo voos fretados entre os EUA e a ilha. Esta nova restrição tem como objetivo acabar com o apoio do regime cubano à Venezuela.