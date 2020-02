Estados Unidos apreendem embalagem com pássaros mortos que vinha da China

O Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA confiscou um pequeno pacote de plástico que continha pássaros mortos, no interior da bagagem de um passageiro que tinha acabado de chegar da China no Aeroporto de Virgína. O caso ocorru no passado dia 27 de janeiro.

O homem justificou-se às autoridades dizendo que os cadáveres dos animais, entre 2,5 a 3,5 centímetros de altura, se tratavam de comida de gato. A embalagem continha gravuras de um cachorro e de um felino no exterior.

A polícia explicou que o passageiro tinha acabado de chegar de Pequim quando foi interceptado. Recorde-se que a China enfrenta um surto de gripe aviária, pelo que a importação de aves para os EUA está temporariamente proibida.

"Estas aves mortas estão proibídas de serem importadas para os EUA porque não estão processadas e representam uma ameaça potencialmente significativa para as indústrias avícolas do nosso país e também para os nossos cidadãos, por potenciarem um possível surto de gripe das aves", explicou Casey Durst, diretor de operações de campo de Baltimore.

Os agentes aduaneiros não mencionaram qualquer potencial risco de coronavírus relacionado com as aves mortas. Suspeita-se que este vírus - que já matou mais de 1000 pessoas e que teve origem na província chinesa de Wuhan - tenha tido origem em carne de animais selvagens vendida em mercados chinesas.