Estados Unidos aprovam lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo

O Congresso dos EUA aprovou, pela primeira vez, uma lei para proteger os direitos do casamentos entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Após a votação da semana passada no Senado, a Câmara dos Deputados aprovou por maioria, com 258 votos contra 169, esta nova lei. Falta apenas que o presidente Joe Biden assine.

É a primeira vez que o Congresso dos Estados Unidos aprova uma lei para defender o casamento homossexual. A legislação ganhou o apoio dos defensores LGBTQ+, bem como de várias organizações e entidades religiosas, embora muitos conservadores religiosos americanos ainda se oponham ao casamento homossexual.

A nova lei já foi aprovada no Senado com 61 votos a favor e 36 contra.