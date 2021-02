Estados Unidos aprovam uso de emergência da vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a Covid-19

O regulador de saúde dos EUA autorizou este sábado o uso de emergência da vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a Covid-19.O comité, que providencia conselhos à Food and Drug Administration (FDA), baseou a sua decisão "nas evidências científicas disponibilizadas".É a terceira vacina contra o novo coronavírus aprovada nos EUA, a primeira com uma única dose.O regulador norte-americano aprovou o uso de emergência da vacina da Johnson & Johnson para pessoas com idade a partir dos 18 anos.Em atualização