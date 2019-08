Estados Unidos da América deixam acordo nuclear com a Rússia

O presidente dos EUA, Donald Trump, retirou esta sexta-feira os EUA do tratado INF.Assinado durante a Guerra Fria, garantiu a eliminação dos mísseis nucleares e convencionais de curto e médio alcance. A decisão, justificada com violações do acordo pela Rússia, ameaça desencadear uma nova corrida às armas.A NATO apoiou os EUA na atribuição de culpas a Moscovo. Em causa está a construção dos mísseis russos SSC-8. Com um alcance de 500 km, entram na categoria dos mísseis banidos pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF).A Rússia nega a posse dessa arma e acusa Washington de criar um pretexto para deixar o tratado. Mas, em 2007, Putin tinha dado um primeiro sinal de querer descartar o INF ao dizer que já não servia os interesses da Rússia.Em fevereiro passado Trump fixou o dia 02 de agosto como prazo limite para os EUA saírem do tratado caso a Rússia não retomasse o cumprimento das suas restrições.Sem INF a corrida às armas terá já começado. Libertos dos constrangimentos do tratado, os EUA planeiam testes nas próximas semanas e vão reforçar, em 2020, o orçamento de investigação militar em dez milhões de dólares para desenvolver novos mísseis.Assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachov, o tratado INF foi crucial para o fim da Guerra Fria.Após o fim do INF, o próximo tratado em risco é o START. Assinado em 1991 e renovado em 1993 e, de novo, em 2010, visa garantir o controlo dos arsenais nucleares de Rússia e EUA.A verdadeira razão para o fim do INF poderá ser a China. Não abrangida pelo tratado, criou um arsenal de mais de dois mil mísseis balísticos e de cruzeiro.