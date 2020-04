Estados Unidos divulgam vídeos de OVNIS filmados por militares. Veja as imagens

pilotos norte-americanos, um deles em novembro de 2004 e dois em janeiro de 2015, disse o Departamento de Defesa dos EUA.Os vídeos já tinham sido partilhados na Internet por fontes não oficiais, mas a Marinha americana confirmou a sua autenticidade.Um dos videos mostra um objeto circular escuro a voar, outro mostra um objeto a passar rapidamente e no terceiro vê-se o objeto mais perto da câmara.As imagens do primeiro vídeo foram captadas a partir do oceano Pacífico e dos outros dois na costa leste dos EUA.