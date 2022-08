O presidente norte-americano Joe Biden oficializou, esta quinta-feira, que a doença Varíola dos Macacos representa uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. Este é o país com maior número de casos registados com o vírus Monkeypox.A nova categorização da epidemia permite que sejam tomadas várias medidas de controlo e prevenção da propagação da doença.Já no final do mês de julho a Organização Mundial de Saúde tinha declarado a Varíola dos Macacos como uma emergência global de saúde pública.Em atualização