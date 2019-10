Estados Unidos deixam curdos à mercê da Turquia

O presidente Donald Trump mandou, no domingo à noite, retirar as tropas norte-americanas do noroeste da Síria, abrindo caminho a uma ofensiva militar em larga escala da Turquia e abandonando os aliados curdos à sua sorte.Trump diz que era "demasiado caro" continuar a apoiar as milícias curdas, que foram cruciais para os EUA na campanha contra o Daesh.A decisão de Trump apanhou de surpresa os curdos, que garantem que se tratou de um "facada nas costas". Na prática, a retirada das tropas americanas da zona fronteiriça entre a Turquia e a Síria remove o único ‘tampão’ a um confronto direto entre as tropas turcas e as milícias curdas.Há muito que Ancara tinha anunciado planos para criar uma ‘zona de segurança’ de pelo menos 30 quilómetros com o duplo objetivo de afastar os "terroristas" curdos da fronteira e abrir espaço para o realojamento de dois milhões de refugiados sírios acolhidos pela Turquia nos últimos anos.Analistas avisam, porém, que a retirada dos EUA pode levar a um "genocídio" dos curdos e criar condições para o ressurgimento do Daesh.Os EUA garantem que não apoiam a iminente ofensiva turca, mas Trump lembrou que foi eleito com a promessa de "retirar os EUA destas guerras ridículas", deixando no ar um aviso: "Se a Turquia fizer algo que eu, na minha grande e incomparável sabedoria, considerar que passou da marcas, a sua economia será obliterada".