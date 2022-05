Estados Unidos e China em desacordo na ONU sobre sanções à Coreia do Norte

Estados Unidos e China entraram esta quarta-feira em desacordo no Conselho de Segurança da ONU sobre as tensões na península coreana, com Washington a defender mais sanções internacionais contra a Coreia do Norte e Pequim a pressionar por alívio.

"Devemos fortalecer o regime de sanções e não estar interessados em flexibilizar as sanções", disse a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, que convocou o Conselho de Segurança para debater o assunto e está a pressionar o órgão de 15 membros para fortalecer as sanções contra a Coreia do Norte.

Já a China e a Rússia pretendiam aliviar, para fins humanitários, as pesadas sanções económicas internacionais impostas em 2017 à Coreia do Norte, afetando as suas exportações de carvão, ferro, têxteis ou produtos pesqueiros e as suas importações de petróleo.