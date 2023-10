Estados Unidos emitem alerta mundial de segurança para turistas

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu, na quinta-feira, um "alerta mundial de segurança" para os turistas, mencionando o aumento das tensões em vários locais do mundo e o potencial para ataques extremistas e violências contra os norte-americanos.De acordo com a Reuters, o alerta não destaca qualquer acontecimento ou guerra específica, mas surge no meio de um conflito em curso no Médio Oriente, depois do Hamas ter atacado Israel a 7 de outubro e de o país respondido ao ataque com ataques aéreos a Gaza, deixando milhares de mortos.