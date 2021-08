Estados Unidos entregam narcotraficante 'El Doctor' ao México

Washington entregou na segunda-feira às autoridades mexicanas o antigo líder do cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, conhecido como "El Doctor", que terminou de cumprir pena nos Estados Unidos.

Os serviços do procurador-geral do México indicaram que o traficante de droga tinha sido imediatamente colocado sob detenção, depois de ter chegado a uma zona internacional em Matamoros, na fronteira com os Estados Unidos.

O traficante vai ser julgado pela "responsabilidade provável em delitos de crime organizado (...) e associação criminosa", de acordo com um comunicado do Ministério Público mexicano.