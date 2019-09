Estados Unidos garantem não querer guerra com o Irão

Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirma que o país procura evitar a guerra com o Irão e as tropas adicionais enviadas para a região do Golfo são apenas para "dissuasão e defesa" na Arábia Saudita.O secretário de Estado acrescentou que estava confiante de que o presidente dos EUA, Donald Trump, tomaria medidas se o envio dessas tropas falharem.A liderança iraniana afirma que o envio de mais tropas está a criar um sentimento de "insegurança".A marinha daquele país também já avançou que está pronta para responder de forma "esmagadora" caso qualquer potência os ataque.