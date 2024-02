Estados Unidos lançam novos ataques contra os Houthis no Iémen

Os Estados Unidos realizaram sete ataques para destruir quatro drones de superfície e sete mísseis de cruzeiro dos rebeldes Houthis no Iémen, que, segundo Washington, "estavam prontos para serem lançados contra navios no mar Vermelho".

Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite na rede social X, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), responsável pelo Médio Oriente, disse que os ataques foram realizados entre as 5h00 e as 19h00 em Sanaa (entre as 2h00 e 16h00 em Lisboa).

O Centcom disse que identificou os drones e mísseis "em zonas do Iémen controladas pelos Houthis e determinou que representavam uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos Estados Unidos e para os navios mercantes na região".