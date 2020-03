Estados Unidos limitam número de jornalistas de quatro 'media' chineses nos EUA

O Governo dos Estados Unidos anunciou esta segunda-feira que vai impor um limite ao número de funcionários de nacionalidade chinesa que quatro meios de comunicação social desse país podem empregar nos EUA.

A agência noticiosa Xinhua, a estação televisiva CGTN, a China Radio Internacional e o jornal China Daily são os 'media' afetados pela medida restritiva.

No total, esses quatro meios de comunicação social empregam 160 cidadãos chineses nos Estados Unidos, mas a partir de agora terão de reduzir esse número para 100, segundo fontes do Departamento de Estado norte-americano.

De acordo com as autoridades dos EUA, cada organização tem até 13 de março para especificar quais os jornalistas chineses que serão dispensados.

O Secretário de Estado, Mike Pompeo, explicou que a decisão de colocar um limite para os funcionários chineses nos EUA "não se deve ao conteúdo produzido por esses meios", mas devido a medidas de equidade.

"O nosso objetivo é a reciprocidade. Tal como temos feito em outras áreas do relacionamento EUA-China, há muito tempo, procuramos estabelecer condições equitativas. Esperamos que esta ação leve Pequim a adotar uma abordagem mais justa e recíproca para a imprensa americana e de outros países, na China", disse o chefe da diplomacia norte-americana.

Embora Pompeo não mencione isso na sua declaração, as novas restrições são uma resposta à decisão tomada em meados de fevereiro pelo Governo chinês de revogar a licença para trabalhar no país a três jornalistas credenciados do jornal americano The Wall Street Journal.

Na altura, Pequim alegou que a expulsão deveu-se à publicação, em 03 de fevereiro, de um artigo de opinião que foi considerado depreciativo.

O artigo tinha o título "China, o verdadeiro doente da Ásia", em que se colocava em questão a eficácia da resposta do Governo chinês à epidemia de coronavírus.

A expressão "doente da Ásia" foi usada de maneira depreciativa no final do século XIX e início do século XX, para se referir à China, quando o país estava dividido internamente e pelas tentativas de colonização de potências ocidentais, forçando os seus líderes a assinarem uma série de tratados para obter concessões comerciais.

A expulsão dos três jornalistas do The Wall Street Journal ocorreu depois de o departamento liderado por Pompeo ter anunciado restrições para cinco meios de comunicação estatais chineses nos EUA, alegando que eles propagavam o ideário do Partido Comunista da China.

Desde então, esses meios de comunicação estatais são considerados por Washington como "missões estrangeiras" do Governo chinês e deviam, por isso, seguir as mesmas regras das embaixadas e consulados.

Washington e Pequim estão em ambiente de conflito desde o início da guerra comercial entre os dois países, em 2018, mas tinham aliviado as tensões com a assinatura de um acordo parcial no início deste ano.