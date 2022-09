Estados Unidos limitam preços do petróleo russo

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu esta sexta-feira diretrizes a impor um preço máximo ao petróleo russo, a partir de 5 de dezembro, apesar das ameaças da Rússia de cortar o fornecimento.

As diretrizes obrigam companhias de seguros e empresas financeiras que facilitam o comércio internacional de petróleo a garantir que o crude russo é adquirido a um preço igual ou inferior a um limite estabelecido pelo Estados Unidos, juntamente com outros membros do G7.

O preço máximo entrará em vigor em 5 de dezembro para o petróleo bruto e em 5 de fevereiro de 2023 para produtos derivados do petróleo.