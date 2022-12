Estados Unidos premeiam ativistas de 8 países por esforços de combate à corrupção

O Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) distinguiu esta sexta-feira, a propósito do dia Internacional Anticorrupção, ativistas de 8 países, incluindo México, Sérvia, Colômbia e Iraque, pelos seus esforços no combate à corrupção.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou o terceiro prémio Líderes Anticorrupção, que distingue indivíduos que se destacaram pela sua liderança, coragem e impacto na prevenção, exposição e combate à corrupção.

Os homenageados são Antonio Cervantes García do México, Jean de Dieu Rakotondramihamina de Madagáscar, Stevan Dojcinovic da Sérvia, Cynthia Gabriel da Malásia, Rozina Islam do Bangladesh, Marco Antonio Rueda Soto da Colômbia, Qismah Salih Ali Mendeli do Iraque, e Janet Zhou do Zimbabué.