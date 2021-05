Os Estados Unidos registaram 449 mortos por covid-19 e 18.419 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais mortes (589.665) e também com mais casos (33.102.655) no mundo.

A administração liderada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à Covid-19.