Estados Unidos retiram grupo separatista basco ETA de lista terrorista

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira que retiraram o grupo separatista basco ETA da sua lista de organizações terroristas, quatro anos depois de este movimento ter anunciado a sua dissolução.

O Departamento de Estado remove a ETA desta lista juntamente com outros quatro movimentos: Aum Shinrikyo (um movimento de culto apocalíptico japonês), o Conselho Shura Mujahideen (braço da Al-Qaeda no Iraque), Kahane Chai (movimento ultranacionalista de Israel) e Jamaa al Islamiya (grupo fundamentalista islâmico do Egito).

A medida ocorre 11 anos depois de a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) ter anunciado o fim definitivo da sua atividade de violência contra o Estado espanhol e quatro anos após a sua dissolução.