Os Estados Unidos retiraram todo o dispositivo militar da base aérea de Kandahar, no sul do Afeganistão, uma das mais importantes do país, anunciaram hoje as autoridades afegãs.

"Essa base não nos foi entregue oficialmente, mas posso confirmar que eles se retiraram na quarta-feira", disse Khoja Yaya Alawi, porta-voz do Exército afegão em Kandahar.

"Eles entregaram todas as instalações às forças afegãs", precisou, por outro lado, o diretor do aeroporto de Kandahar.